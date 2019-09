MILAN INTER MAROTTA / L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato a 'DAZN' prima del derby con il Milan.

Nelle sue dichiarazioni anche una risposta a Conte che in conferenza aveva parlato della necessità di crescere non solo sul campo ma anche a livello societario in relazione alla discussione: "Il derby è sempre in qualcosa di particolare, sappiamo il sapore che ha questa partita. Crescere fuori dal campo? Ha ragione, non è un rimprovero ma un'esortazione rivolta a tutti: per vincere bisogna eliminare gli errori. Dobbiamo ancora crescere e raccogliamo questo richiamo che lui ha fatto"