JUVENTUS VERONA SERIE A DI CARMINE / Samuel Di Carmine è intervenuto in zona mista, dopo erano presenti anche gli inviati di Calciomercato.it, dopo il ko per 2-1 del Verona contro la Juventus.

L'attaccante scaligero analizza con un po' d'amarezza il match: "Sono soddisfatto della prestazione, non è mai facile giocare su questo campo contro la Juve. Sono felice per il gioco, anche per questo meriteremmo più punti. Il rigore? Siamo stati sfortunati, oltre al mio palo abbiamo preso altre due traverse. Per il futuro serve ripartire da questa prova.? Si è fatto trovare pronto anche oggi, ha fatto una carriera della madonna".

