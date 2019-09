JUVENTUS VERONA SARRI / La Juve porta a casa la terza vittoria in quattro gare di campionato: contro il Verona i bianconeri rimonta lo svantaggio iniziale e conquistano tre punti importanti. Al termine del match Maurizio Sarri a 'Sky' ha commentato così la gara: "Turnover? Dal punto di vista mentale un po' di stanchezza c'è: bisogna scaricare una partita in cui si è speso molto e caricarne un'altra. Cambiando molto si perdono gli equilibri ed infatti è successo".

NUOVI - "Dybala ha fatto una buonissima partita, Ramsey deve ancora adattarsi ma è normale: quando il nostro centrocampista centrale è marcato a uomo così in fase di costruzione si poteva fare di più con gli altri due centrocampisti.

Cambiando così alcuni automatismi si perdono ma siamo una squadra in costruzione".

MOVIMENTI ATTACCANTI - "Soprattutto con le squadre che danno ampiezza con i quinti, dobbiamo rimanere più corti altrimenti gli scivolamenti dei nostri difensori esterni diventano un problema. Nelle pressioni sui tre difensori dovevamo essere più ordinati: le distanze oggi non erano quelle giuste. Ma abbiamo trovato una squadra in salute fisica che aggredisce uomo contro uomo e quando vai sotto non è semplice ribaltare le partite".

MEGLIO CON LE GRANDI - "E' un discorso di energie mentali: questi giocatori sono abituati a giocare in Champions e quando la fai, in campionato c'è una partita prima e una dopo. In tre mesi non puoi sbagliare 12 partite: siamo stati bravi a fare punti ma dobbiamo migliorare l'approccio e anche la gestione".

LINEA DIFENSIVA - "Richiede tempo, ad Empoli nelle prime partite abbiamo preso 25 gol, a Napoli abbiamo avuto problemi per 3 mesi. Non abbiamo la serenità ad uscire da dietro quando ci pressano. Il Napoli era una squadra simmetrica, questa, invece, è una squadra asimmettrica".