JUVENTUS VERONA RONALDO / Cristiano Ronaldo ha parlato al termine di Juventus-Verona, gara decisa proprio da un suo gol su calcio di rigore. Il fuoriclasse portoghese non ha mancato di lanciare una frecciata dopo quanto accaduto con l'Atletico Madrid con il gesto della paura nel finale che ha fatto molto parlare.

Prima però c'è la gara e un rigore richiesto ma non assegnato: "L'arbitro non l'ha dato, non fa nulla: per me era rigore. La cosa importante è che la squadra sta bene, una partita difficile: dopo la Champions è sempre più complicato. E' normale: il viaggio, una gara intensa, la cosa importante è aver vinto. Il gesto a Madrid? La gente parla troppo: io non voglio parlare perché la gente è stupida e parla troppo".