JUVENTUS VERONA PAGELLE TABELLINO / La Juventus senza incantare torna alla vittoria contro il Verona dopo i due pareggi con Fiorentina e Atletico Madrid. Ramsey (subito a segno all'esordio) e un rigore di Cristiano Ronaldo guidano la rimonta della squadra di Sarri, con Cuadrado ancora una volta sugli scudi. Bocciato Demiral alla prima da titolare, Dybala lotta ma non si accende. L'eurogol di Veloso non basta ad un coraggioso Hellas, che nel finale sempre con il portoghese sfiora il colpaccio.

JUVENTUS

Buffon 6 - Sicuro nelle uscite e sulle conclusioni a rete del Verona. Decisivo nel finale su Lazovic. Non può nulla sul bolide di Veloso.

Danilo 6 - Attento dietro e sulle palle alte. Lascia la fase offensiva a Cuadrado.

Demiral 5 - Esordio da dimenticare per il turco. Si fa sorprende da Di Carmine causando il rigore, non sempre puntuale nelle chiusure.

Bonucci 6 - Stavolta dà sicurezza senza strafare. Un po' meno fluido del solito in fase d'impostazione.

Alex Sandro 6 - Gli impegni sono tanti, lui gioca sempre o quasi: cerca di gestirsi.

Ramsey 7 - Inizia balbettando, poi sale in cattedra. Con l'aiuto di Gunter firma l'1-1, battezzando al meglio l'esordio da titolare allo 'Stadium'. Doppio passo e gran giocata ad inizio ripresa, prima di lasciare il campo (61' Khedira 6 - La sua esperienza pesa nell'ultima mezz'ora).

Bentancur 5 - Non riesce a dare ordine alla squadra, in difficoltà di fronte alla pressione avversaria. Non sfrutta la chance: Sarri lo tira fuori ad inizio ripresa (50' Pjanic 6 - Palleggia bene e fa respirare la squadra).

Matuidi 6,5 - Le scorie di Madrid si fanno sentire: il suo dinamismo, atletico e tattico, è comunque sempre molto prezioso.

Cuadrado 7,5 - Avvia l'azione nella rete di Ramsey e si procura il penalty poi trasformato da Ronaldo: in questo momento imprescindibile per Sarri.

Ronaldo 7 - Uno dei migliori nel confusionario primo tempo della Juve. Pericolo costante, agisce prevalentemente da prima punta. Realizza con freddazza il rigore che vale i tre punti.

Dybala 6 - Si dà un gran da fare, svariando molto alle spalle di Ronaldo e alternandosi con il portoghese nel ruolo di centravanti. Becca tante botte e cerca di affinare l'intesa con CR7, senza trovare però la giocata risolutrice (72' Higuain 5,5 - Non riesce ad incidere nell'ultima porzione di match).

Allenatore Sarri: 6 - Cinque innesti rispetto al match di Champions, nel primo tempo qualcosa non funziona e c'è tanta confusione.

La Juve cresce nella ripresa, ma rischia nel finale con il Verona che resta in partita fino ai titoli di coda.

VERONA

Silvestri 6 - La Juve fatica a trovare la porta, non c'è gran lavoro per lui. Gunter lo beffa sul destro di Ramsey.

Rrahmani 5,5 - Parte bene, come tutto il reparto difensivo degli scaligeri. Alla distanza perde le misure su Ronaldo e Dybala.

Kumbulla 5 - Va in difficoltà quando le maglie della retroguardia di Juric si allargano. Rosso nel recupero per doppia ammonizione.

Gunter 4,5 - Deviazione decisiva sul pareggio di Ramsey, stende Cuadrado per il rigore del sorpasso bianconero: disastroso.

Faraoni 5,5 - Diligente sulla destra, non affonda però quando ne ha l'opportunità.

Veloso 7 - Sinistro vellutato, aperture telecomandate per i compagni. Il proiettile che buca Buffon vale il prezzo del biglietto. Quasi allo scadere spaventa l'Allianz con una clamorosa traversa.

Amrabat 6,5 - Lottatore dai piedi buoni. Tosto da superare, ma anche palla al piede sa come gestirla (85' Pazzini s.v.).

Lazovic 6 - Sfortunato: colpisce la traversa dopo il palo dal dischetto di Di Carmine. Soffre le scorribande di Cuadrado. Alla fine Buffon gli nega la gioia del 2-2.

Verre 5 - Collante tra centrocampo e attacco, il meno ispirato degli avanti di Juric. (59' Pessina 6 - Più vivace rispetto al compagno).

Zaccagni 5,5 - Duetta bene con Di Carmine, gli manca però efficacia (72' Tutino 6 - Entra subito in partita).

Di Carmine 5,5 - Nel primo tempo la difesa bianconera fatica a contenerlo. Si guadagna il rigore che però poi calcia sul palo. Si spegne con il passare dei minuti.

Allenatore: Juric 6,5 - Pressing alto e personalità, soprattutto nella prima frazione di gioco. Sfiora il colpo nel finale sulla traversa di Veloso. Al suo Verona manca un po' di cattiveria davanti.

Arbitro La Penna 6,5 - Decide bene sui due rigori, non ha difficoltà a gestire la partita.

TABELLINO

Juventus-Verona 2-1

21' Veloso (V); 32' Ramsey; 48' rig. Ronaldo

JUVENTUS (4-3-3): Buffon, Danilo, Demiral, Bonucci, Alex Sandro, Ramsey (61' Khedira), Bentancur (50' Pjanic), Matuidi; Cuadrado, Cristiano Ronaldo, Dybala (72' Higuain). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, de Ligt, Pjanic, Emre Can, Rugani, Rabiot, Bernardeschi. Allenatore: Sarri

HELLAS VERONA: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Veloso, Amrabat (85' Pazzini), Lazovic; Verre (59' Pessina), Zaccagni (72' Tutino); Di Carmine. A disposizione: Berardi, Radunovic, Vitale, Henderson, Tupta, Danzi, Dawidowicz, Empereur, Adjapong. Allenatore: Juric

Arbitro: La Penna (sez. Roma)

VAR: Di Bello (sez. Brindisi)

Ammoniti: Veloso (V), Kumbulla (V), Rrahmani (V), Faraoni (V)

Espulsi: Kumbulla (V)

Note: spettatori 39.945; recupero 0' e 5'