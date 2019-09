Napoli, lo splendido gesto di Ghoulam commuove i tifosi

NAPOLI GHOULAM TIFOSO / Splendido gesto di Faouzi Ghoulam, che attraverso i social network realizza il sogno di un tifoso azzurro: la madre del ragazzo, Monica, ha contattato su Twitter diversi calciatori partenopei, chiedendo aiuto per portarlo al San Paolo. Daniele, affetto da leucodistrofia, vive con la sua famiglia lontano dalla Campania, e l'algerino una volta letto il messaggio si è subito messo a disposizione.

"Hai bisogno di un biglietto?", ha scritto il terzino, che poi ha aggiunto: "Organizzo tutto per farlo venire allo stadio. In privato mi mandi il tuo numero e ti metto in contatto con la persona che gestirà viaggio, albergo e partita, tutto in omaggio da me". Presto, quindi, il desiderio di Daniele sarà esaudito. E la generosità di Ghoulam, che ha fatto subito il giro dei social, difficilmente sarà dimenticata.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!