NAPOLI DE LAURENTIIS / Domani pomeriggio il Napoli di Carlo Ancelotti farà visita al Lecce per la quarta giornata di Serie A.

Gli azzurri sono reduci dalle vittorie contro Sampdoria e Liverpool e su Twitter, Aurelionon perde occasione per dare la carica ai suoi ragazzi: "Spero che i nostri calciatori non si adagino sulla vittoria contro il Liverpool. Non bisogna sentirsi sazi. Per vincere contro il Lecce bisognerà restare concentratissimi e pieni di rabbia agonistica".