p>JUVENTUS VERONA CURVA / Massima allerta all'esterno delladell''Allianz Stadium' prima di Juventus-Verona Massiccia la presenza delle forze dell'ordine dopo l'inchiesta e gli arresti dei giorni scorsi nei confronti di alcuni ultras dei gruppi organizzati della tifoseria bianconera: situazione tranquilla per il momento e tenuta sotto controllo da parte della polizia. Tanti comunque i posti vuoti in Curva Sud (senza striscioni) dopo lo sciopero annunciato per protesta da parte dei gruppi organizzati, con soltanto una piccola minoranza di questi che è entrata nell'impianto per assistere al match. Per la prima volta dall'inaugurazione dello 'Stadium' saranno presenti nel settore gli steward.

