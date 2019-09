PAGELLE TABELLINO UDINESE BRESCIA / Il Brescia riesce a superare in trasferta l'Udinese grazie alla rete di Romulo, bravo a superare l'estremo difensore dei friulani Musso. Volano quindi a 6 punti i ragazzi di Corini, che riescono quindi a conquistare la seconda vittoria dopo quattro giornate di Serie A. Ecco i voti, il tabellino e i giudizi della gara.

UDINESE

Musso 6,5 - Nonostante il gol subìto, disputa un'ottima gara, esibendosi in buoni interventi.

Becao 6 - Non decisamente uno dei peggiori per i friulani, non commette gravissime ingenuità.

De Maio 4 - Non è stata la sua partita quest'oggi. Nel primo tempo commette un'ingenuità clamorosa su Donnarumma mentre nella ripresa è protagonista sulla deviazione che regala la rete agli avversari.

Samir 6 - Prova a metterci la solita grinta ma il risultato di oggi non gli dà ragione. Svolge il suo compito senza esagerare.

Larsen 5,5 Prestazione decisamente sotto tono da parte del laterale, che non riesce a spingere come vorrebbe.

Walace 5 - Perde molti duelli in mezzo al campo, lasciando spazio alle incursioni avversarie.

Jajalo 5.5 - Prova a fare qualcosa ma spesso non riesce ad arginare le sortite dei bresciani.

Fofana 5 - Oggi non si vedono i suoi strappi: Tudor lo capisce e lo sostituisce. Dal 22’ s.t. Barak 5,5 - Il suo contributo non si percepisce.

Sema 6 - Non una brutta prestazione la sua, duella e si batte senza mai sottrarsi. Dal 41’ s.t. Nestorovski SV

Pussetto 5,5 .- Non punge lì davanti, non riuscendo a esprimere tutta la sua tecnica. Dal 22’ s.t. Okaka 5,5 - Si impegna ma non voncince quest'oggi.

Lasagna 5 - Impalbabile in avanti, non dà il suo contributo.

All. Tudor 5 - Doveva potare a casa i tre punti oggi contro una squadra decisamente alla portata. I cambi non apportano quanto sperato.

BRESCIA

Joronen 6 - Buona prestazione, senza particolare affanni.

Sabelli 6 - Protegge la fascia con diligenza. Buona prova.

Cistana 6,5 - Un baluardo quest'oggi.

Vince ogni duello, dimostrando capacità e concentrazione.

Chancellor 6,5 - Insieme a Cistana forma una coppia al centro difficile da superare.

Mateju 6,5 - Fa su e giù sull'out di sinistra, fornendo ottimi suggerimenti per i compagni

Bisoli 6,5 - Palleggia bene in mezzo al campo, giostrando con autorità il pallone.

Tonali 7- Tra i migliori per quanto riguarda il rendimento. Il suo talento lo porterà sicuramente lontano. L'uomo in più del Brescia in questa gara.

Romulo 7,5 - Il suo gol è pesantissimo e regala tre punti preziosi in chiave salvezza al club lombardo. Ottima prestazione. Dal 45’ s.t. Zmrhal SV

Spalek 5,5 - Forse uno dei peggiori dello scacchiere di Corini. Non riesce a esprimersi come avrebbe voluto il suo allenatore. Dal 31’ s.t. Gastaldello SV

Ayè 5,5 - Fatica a duettare con il compagno di reparto Donnarumma. Spesso sembra speaesato.

Donnarumma 5,5 - Si divora un gol clamoroso davanti alla porta, facendosi neutralizzare il tiro da Musso. Dal 45’ s.t. Matri SV.

All. Corini 6,5 - Una vittoria che porta morale e soprattutto punti in vista dei prossimi impegni di campionato. Deve ritenersi soddisfatto, nonostante ci siano ancora dei meccanismi da oliare.

Arbitro: Valeri 6 - E' buona la sua conduzione.

TABELLINO

Udinese-Brescia 0-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 57’ s.t. Romulo



Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Larsen, Walace, Jajalo, Fofana (67’ Barak), Sema (86’ Nestorovski); Pussetto (67' Okaka), Lasagna.

A disposizione: Nicolas, Perisa, Sierralta, Troost-Ekong, Nuytinck, Opoku, Mandragora, Teodorczyk.

All. Tudor.



Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Romulo (90' Zmrhal); Spalek (76' Gastaldello); Ayè, Donnarumma (89' Matri).

A disposizione: Alfonsol, Mangraviti, Curcio, Semprini, Viviani, Tremolada, Morosini.

All. Corini.



Arbitro: Valeri di Roma

Ammoniti: Mateju (B), Bisoli (B), Jajalo (U), Becao (U), Pussetto (U), Chancellor (B), Okaka (U), Aye (B)