JUVENTUS VERONA BUFFON​ / ​​​​​​Gigi Buffon, titolare per la prima volta dal suo ritorno alla Juventus contro il Verona, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ nel pregara: "Sono felice, la mia è una carriera bella ed emozionante come la volevo ed è chiaro che bisogna metterci anche qualcosa del proprio".

VERONA – "Una squadra nel mio destino, speriamo più che altro che sia un bel ritorno e una bella gara per tutti.

Se lo sarà per tutti, lo sarà anche per me"

PANCHINA – "Non c’è un dualismo con Szczesny, le cose sono chiare sin dall’inizio e le ho accettate senza dubbio, perché mi faceva piacere tornare a giocare nella Juve e ricondividere nuove emozioni con i miei compagni di avventure. È stata la spinta maggiore per la quale sono tornato, accettando di buon grado questo ruolo, magari limitato in campo, ma oltre alla gara ci sono tante altre sfumature nelle quali ci si può ritagliare uno spazio importante".

RITIRO – "Non cominciamo già a settembre, altrimenti fino a maggio diventa dura (ride, ndr). Sto bene fisicamente e mentalmente, vedremo".

