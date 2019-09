Juventus, la panchina del Real può decidere il futuro di Pogba

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA REAL MADRID MOURINHO ALLEGRI/ La posizione di Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, sulla panchina dei Blancos è decisamente in bilico. L'ex giocatore proprio delle Merengues non ha iniziato al meglio la stagione e su di lui ci sono le ombre pesanti di Josè Mourinho e Massimiliano Allegri, entrambi ancora in cerca di una squadra. Inoltre, in ottica calciomercato, nell'estate appena trascorsa non è arrivato Paul Pogba, obiettivo anche della Juventus, e il suo nome potrebbe tornare di moda per le prossime sessioni.

Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba: e se arrivasse Mourinho al Real?

Soprattutto, se alla guida tecnica del Real Madrid, dovesse sedersi proprio l'allenatore toscano che, in bianconero, ha lanciato nel panorama europeo la stella del centrocampista francese. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Con Allegri in panchina, il Real Madrid potrebbe diventare ancor di più una super concorrente alla Juventus per il cartellino del giocatore del Manchester United. Situazione differente che avverrebbe invece con il possibile ritorno a Madrid di Josè Mourinho. Il tecnico portoghese infatti, nel suo periodo ai Red Devils, non ha avuto un grandissimo rapporto con Pogba, come testimonia anche la crescita del Polpo dopo il suo addio nella scorsa stagione. In questo caso quindi, la Juventus potrebbe essere avvantaggiata nella corsa al transalpino.