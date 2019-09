Serie A, Udinese-Brescia 0-1: le rondinelle volano a quota sei

UDINESE BRESCIA SERIE A / Il Brescia conquista il suo secondo successo in Serie A contro un Udinese che, dopo la vittoria col Milan, ha raccolto tre sconfitte consecutive, due delle quali in casa. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, con le Rondinelle vicine al vantaggio grazie a Donnarumma, la ripresa parte subito con un brivido VAR: contatto al limite dell'area tra Cistana e Pussetto, Valeri iniziamente assegna il rigore, poi rettifica grazie alle immagini del VAR (e Jajalo, sulla successiva punizione, impegna Joronen).

Gli uomini di Corini tornano a farsi vedere in attacco e trovano il gol decisivo con un pizzico di fortuna al 57', con una conclusione di Romulo deviata in porta da De Maio. Il tentativo di rimonta dei friulani è timido e, alla fine, il Brescia porta a casa i tre punti, salendo a quota sei in classifica.

UDINESE-BRESCIA 0-1: 57' Romulo (B),

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9; Bologna e Juventus 7; Napoli, Atalanta, Torino, Milan, Brescia* e Cagliari* 6; Milan 5; Roma, Lazio, Genoa* e Verona 4; Sassuolo, Spal, Parma, Udinese* e Lecce 3; Fiorentina 1; Sampdoria 0

*una partita in più

