Sampdoria-Torino, gara a rischio: allerta meteo a Genova

SAMPDORIA TORINO ALLERTA METEO RINVIO / È previsto per domani pomeriggio alle ore 15.00 il calcio d'inizio di Sampdoria-Torino, gara valida per la quarta giornata di Serie A. Occhi puntati però alle previsioni del tempo in quanto sta scattando l'allerta meteo su Genova.

Sono infatti temporali e abbondanti precipitazioni domani nel capoluogo ligure e la Protezione Civile ha già predisposto l'allerta arancione con monitoraggio continuo durante le prossime ore. Se dovesse persistere questa situazione, Sampdoria-Torino sarebbe quindi anche a rischio rinvio. Nel caso in cui l'allerta dovesse diventare rossa il rinvio sarebbe automatico. Una decisione problematica visto anche l'imminente turno infrasettimanale da giocare che escluderebbe il recupero della sfida nelle prossime 48 ore.