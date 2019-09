Real Madrid, l'ammissione di Zidane su Mourinho

ZIDANE REAL MADRID MOURINHO / Domani il Real Madrid sfida il Siviglia dopo la brutta sconfitta in Champions League con il PSG. Zinedine Zidane vive un momento delicato, visto il precampionato pessimo e l'avvio stentato sia in Spagna che nella massima competizione europea. Il francese, però, in conferenza stampa, è tornato a mostrarsi fiducioso: "Mi sento forte, mi hanno insegnato a non arrendermi mai e a lavorare fino all'ultimo minuto, non penso ad andar via.

Penso solo a vincere domani". La crisi di risultati ha portato nuovamente in auge il nome diper sostituire il francese, che in merito ha dhicarato: "Non mi dà fastidio che si dica questo, è così. La situazione è questa, basta perdere una partita e tutto cambia. In ogni caso, sento la fiducia e il sostegno di tutta la dirigenza".

