PSG, Icardi fuori col Lione: le parole di Tuchel

p>PSG ICARDI LIONE TUCHEL/ Stando a quanto riportato in conferenza stampa da Thomas, allenatore del PSG, Mauronon prenderà parte alla trasferta del club parigino contro il Lione per alcuni problemi fisici: "Sapevamo fosse un rischio farlo partire dall'inizio, a maggior ragione contro il Real Madrid in Champions League". Per le ultime notizie sulla Ligue 1---> clicca qui!

Tuchel ha poi aggiunto: "Un conto è giocare, e un altro è partire titolare, inoltre ricordiamoci che il giocatore è stato a lungo ai box".