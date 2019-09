Formula 1, GP Singapore: pole position per Leclerc

FORMULA 1 GP SINGAPORE LECLERC POLE POSITION / Magic moment per la Ferrari ed in particolare per Charles Leclerc che dopo gli ultimi successi inanella un'altra grande giornata oggi a Singapore.

per il giovanissimi di casa rossa che domani partirà dalla prima piazza davanti a Lewis Hamilton e al compagno di squadra Sebastian Vettel.

Questi i primi sei in griglia di partenza per il GP di Singapore di Formula 1:

1 Charles LECLERC Ferrari 1:36.217 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.191 6

3 Sebastian VETTEL Ferrari+0.220 5

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.596 5

5 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.929 6

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+1.194 5