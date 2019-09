LAZIO PARMA INZAGHI / Vigilia di campionato anche in casa Lazio. I biancocelesti sono chiamati al riscatto dopo la doppia sconfitta contro Spal e Cluj. Queste le dichiarazioni di Simone Inzaghi nella conferenza stampa della vigilia del posticipo contro il Parma: "In estate nessuno parlava di noi. Dopo due partite siamo diventati tutti fenomeni, mentre ora siamo tutti polli. Bisogna mantenere equilibrio. Nelle due uscite avremmo dovuto far meglio, siamo partiti bene e calati nella ripresa. Abbiamo analizzato le sconfitte e abbiamo capito che dobbiamo essere sempre intensi, altrimenti perdiamo qualità. La fiducia resta, abbiamo già vissuto momenti così. Ora restiamo umili e manteniamo l'equilibrio, con fame e determinazione.

Affrontiamo una squadra ben allenata, servirà cattiveria per vincere".

Un commento, infine, sulle critiche per le scelte di formazione: "Sono opinioni, io sono di un altro avviso. A Ferrara hanno giocato Parolo e Caicedo al posto di Milinkovic e Correa e sono due giocatori che io considero due titolari. Patric ha giocato perché Luiz Felipe non stava bene, mentre in Romania hanno giocato Berisha, che è un giocatore importante, Jony che ha fatto bene e Bastos, su cui ho tanta fiducia quest'anno. Più che parlare di turnover, bisogna parlare dei cali di tensione e attenzione. Quando vedo giocatori che fanno bene durante la settimana è mio dovere metterli in campo".