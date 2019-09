SAMPDORIA TORINO DI FRANCESCO / Vigilia di campionato piuttosto delicata in casa Sampdoria. Intervenuto in conferenza stampa, Eusebio Di Francesco ha caricato così la sua squadra, ancora a caccia dei primi punti stagionali contro il Torino di Mazzarri: "Spesso ho detto che i ragazzi hanno lavorato bene, ma le risposte poi le dà il campo. Questo zero in classifica fa male e infastidisce. La squadra, però, ha voglia di rifarsi.

Ci è mancata soprattutto continuità nel corso delle partite, ma ripartiamo da quanto di buono fatto, come nella prima mezz'ora di-Sampdoria e a tratti anche in casa del". Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

Sulle vicende extra-campo, su tutte il passaggio di proprietà: "Sono sempre rimaste fuori da Bogliasco. Noi dobbiamo essere concentrati solo sul nostro lavoro, io per primo. Non bisogna essere influenzati da ciò che non è legato al calcio giocato. I tifosi? Mi vengono già i brividi, non ci hanno mai fatto mancare nulla. Le partite si possono vincere o perdere, ma noi dobbiamo vincere stavolta e con una prestazione di alto livello. Dobbiamo trascinarli".