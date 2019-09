Crystal Palace, annuncio sul futuro di Zaha

CRYSTAL PALACE ZAHA/ Intervistato ai microfoni di 'HLTCO', Wlfried Zaha, stella del Crystal Palace, ha parlato della scorsa sessione di calciomercato: "E' successo ciò che è successo quest'estate.

C'erano delle cose che mi sono state dette che non sono avvenute e non ero felice di questo". Per le ultime notizie sui trasferimenti esteri---> clicca qui!

Zaha ha poi aggiunto: "Ma sono ancora un giocatore del Crystal Palace e voglio fare il meglio per il club. I tifosi si interessano di come stai ed io amerò sempre questo club, qualunque cosa succeda".