Inter, Marotta lavora alla plusvalenza con Gabigol

INTER GABIGOL / 21 gol più 5 assist in 24 partite: questo il bottino da urlo di Gabigol che in prestito al Flamengo sta facendo talmente bene da meritarsi la chiamata in nazionale dal Ct del Brasile Tite che lo riporta sempre più al centro delle voci di mercato.

Una notizia che fa sorridere ulteriormente l', che tra le mani si ritrova ora un patrimonio importante da gestire a livello tecnico ed economico.

Il prestito al club brasiliano dell'attaccante classe '96 scadrà a dicembre, poi dipenderà tutto dalla proprietà nerazzurra che sul tavolo ha già diverse offerte. Opzione buona per arricchire il reparto offensivo di mister Conte per la seconda parte di stagione o potenziale plusvalenza per i bilanci? Secondo 'Gazzetta.it', nessuna ipotesi è da escludere, ma per cederlo ora l'Inter parte da una valutazione da 30 milioni di euro.