LECCE NAPOLI INFORTUNIO MANOLAS ALLAN CONVOCATI / Napoli alle prese con i problemi fisici dei suoi campioni.

Diramando la lista di convocati per la gara di domani contro il, il club ha comuniato i motivi delle assenze di: "Affaticamento muscolare per Manolas e Younes che non saranno del match così come Allan che ha avuto un attacco influenzale". Sono quindi 21 i calciatori chiamati da: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Zielinski.