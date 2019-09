DIRETTA BOLOGNA ROMA FONSECA / Parla Fonseca. Archiviata la vittoria in Europa League sull'Istanbul Basaksehir, continua il tour de force ravvicinato per i giallorossi che domani affrontano in trasferta il Bologna reduce dall'estaltante vittoria sul Brescia. Alla vigilia del match, il tecnico giallorosso fa quindi il punto sulle news Roma. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le sue parole:

MOMENTO SQUADRA - "La squadra sta bene, è motivato, sta bene fisicamente. Abbiamo avuto il vantaggio di poter cambiare dei giocatori in coppa e quindi i questa partita non giocheranno alcuni che hanno giocato in Europa".

BOLOGNA - "Un test eccellente per misurare le nostre capacità. Affrontiamo una squadra molto forte, imbattuta, molto motivata e con buoni giocatori che riflettono il carattere del mister. Sarà una sfida complessa ma noi siamo sempre pronti per questo tipo di partite".

COPPIA CRISTANTE-VERETOUT - "Il gioco in Europa ha caratteristiche differenti del gioco in Italia, per questo abbiamo giocato con Diawara. Ma anche alla luce delle caratteristiche del campionato italiano preferisco due mediani e quindi domani giocheranno Cristante e Veretout. L'utilizzo di questi giocatori dipende dai momenti di gioco e dai sistemi di gioco dell'avversario. Non sono due giocatori statici, dipende dalla partita, dall'avversario e dalle nostre intenzioni, è un concetto dinamico".

MKHITARYAN - "Sta molto bene fisicamente, è arrivato in eccellenti condizioni. Del resto aveva giocato anche con l'Arsenal. Ovviamente col Sassuolo è stata la prima partita, non aveva avuto tanto tempo per allenarsi con noi. Per cui ritengo che malgrado abbia già fatto bene col Sassuolo, il suo margine di miglioramento è ancora notevole".

KOLAROV - "Ha sempre giocato e purtroppo non possiamo risparmiare alcuni giocatori.

Vedremo domani se sarà della partita".

SMALLING - "Dopo l'Europa League ha ricominciato ad allenarsi ma non può essere nelle migliori condizioni fisiche quindi abbiamo optato per un lavoro specifico".

ATTEGGIAMENTO - "Sapendo delle qualità degli avversari e del momento positivo della squadra, non andremo comunque a mutare il nostro registro abituale né il nostro modo di pensare. Evidentemente dobbiamo essere pronti ad affrontare questa squadra da un punto di vista strategico ma i nostri concetti non saranno alterati".

POSSESSO PALLA - "Qui in Italia non è facile ottenere grande differenza nelle percentuali del possesso palla. Questo per la qualità delle squadre. Detto questo, noi siamo migliorati e poi molte volte dipende dal momento della partita, è comunque un aspetto sul quale dobbiamo migliorare".

MIHAJLOVIC - "Ho appreso con tristezza la notizia sul suo stato di saluto. È un lottatore, domani saremo avversari dentro il campo ma gli auguro di cuore una pronta guarigione".

SPINAZZOLA - "Finora l'ho utilizzato a destra però è un'alternativa anche per la sinistra. Abbiamo dovuto però fare i conti con l'infortunio di Zappacosta".

NEGATIVITÀ - "Siamo ancora soltanto all'inizio di questo percorso per fare una valutazione. Abbiamo avuto a che fare col nostro modo di essere, io sono positivo e cerco di trasmetterlo. È importante restare sempre equilibrati, nelle vittrie non tutto va bene e viceversa nelle sconfitte non tutto va male. Nella vita se non crediamo sempre in quello che facciamo diventa difficile conquistare qualcosa. Questo è stato un gruppo che fin qui si è sempre dimostrato aperto e positivo in ogni situazione".

BOLOGNA E ATALANTA - "Sono due squadre che dal punto di vista fisica sono molto forti, anche nei duelli, giocano uomo contro uomo. Abbiamo studiato come poter contrastare questi momenti, abbiamo lavorato sui movimenti. Serve poi essere forti e ben presenti nei duelli fisici, tener testa anche da quel punto di vista e credo che la squadra sia pronta".

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI