DIRETTA LAZIO PARMA FORMAZIONI / Reduce da due sconfitte consecutive subìte dopo essere passati in vantaggio, Simone Inzaghi ha un vitale bisogno di tre punti per rianimare la squadra biancoceleste. Ultima gara in programma della quarta giornata di Serie A, Lazio-Parma è una sfida molto importante anche per gli ospiti, reduci dalla pesante battuta d'arresto casalinga contro il Cagliari che ha smorzato gli entusiasmi nati dopo la vittoria a Udine della seconda giornata.

Una missione resa ancora più ardua dalle statistiche, visto che l'ultima vittoria all'Olimpico risale addirittura al 2009: dopo di allora 7 sconfitte su 7 per i Ducali. Calciomercato.it segue l'evento in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-PARMA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore: Inzaghi.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Barillà; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa.

