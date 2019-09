DIRETTA ATALANTA FIORENTINA FORMAZIONI / Dimenticare la batosta in Champions League e centrare la prima vittoria casalinga in campionato: sono questi gli obiettivi di Gasperini dopo il pesante poker subìto in casa della Dinamo Zagabria. Atalanta-Fiorentina è il posticipo delle 18 e mette di fronte due squadre chiamate al successo per due motivi distinti. Per Montella, infatti, lo 0-0 ha rappresentato una piccola boccata d'ossigeno, cui il tecnico campano spera di dar seguito con la prima vittoria in campionato.

Una missione non certo facile visto che l'ultima vittoria fuori casa contro i nerazzurri risale al 21 febbraio del 2016 (2-3). Da allora sono arrivati due pareggi e due sconfitte (consecutive). Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-FIORENTINA



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello, Palomino, Djimsiti; Gosens, De Roon, Pasalic, Castagne; Malinovskyi, Muriel; Zapata.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Pezzella; Lirola, Badelj, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery.

CLASSIFICA: Inter punti 12, Juventus 10, Napoli 9, Roma 8, Bologna 7, Torino 6, Atalanta* 6, Sassuolo 6, Cagliari 6, Brescia 6, Milan 6, Lazio* 4, Genoa 4, Verona 4, Udinese 3, Spal 3, Lecce 3, Parma* 3, Sampdoria 3, Fiorentina* 1.

*Una partita in meno