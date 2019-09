MILAN INTER BROZOVIC LUKAKU PAQUETA / Attesa spasmodica in Serie A per il derby tra Milan e Inter. Stasera, le due milanesi, che nel calciomercato estivo hanno varato una nuova era, si affronteranno per l'anticipo della quarta giornata. La gara, come spesso accade, è stata preceduta da una settimana di critiche e polemiche, cresciute a dismisura quando, dopo il pareggio dei nerazzurri contro lo Slavia Praga, si sono moltiplicate le indiscrezioni su una lite tra Lukaku e Brozovic negli spogliatoi, fermati dai compagni che li circondavano.

Problema da risolvere in fretta per Antonio, considerata l'esperienza vissuta proprio pochi mesi fa, quando giàfu oggetto di malumori all'interno del gruppo, diventando poi un caso di mercato per tutta l'estate: clicca qui per restare aggiornato.

Anche in casa Milan non mancano le preoccupazioni per Giampaolo, tra un gioco non ancora perfettamente organizzato e il malcontento di Paqueta: l'acquisto dello scorso gennaio ha mostrato problemi nell'inserimento tattico, come dimostra la pesante bocciatura contro il Verona. Ulteriore questione da risolvere in tempi ristretti per non dare adito a nuove indiscrezioni di mercato.