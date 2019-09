Milan, stangata per Rebic: cinque giornate di squalifica dall'UEFA

MILAN REBIC UEFA SQUALIFICA / Ante Rebic squalificato per cinque giornate. Niente paura, i tifosi del Milan per ora possono stare tranquilli: non è un verdetto riguardante il campionato, ma le competizioni europee. E' arrivata infatti la pronuncia della Uefa sull'attaccante croato.

Nel corso di, gara di ritorno del preliminare digiocata il 29 agosto e vinta 3-0 dai tedeschi, Rebic era stato espulso per un brutto fallo, scagliandosi contro l'arbitro e insultandolo a lungo. Squalifica che Rebic inizierà a scontare nella prossima stagione, se il Milan si qualificherà per le coppe.