CALCIOMERCATO NAPOLI MILAN PSG LOZANO / Felice delle prime apparizioni con la maglia del Napoli, Hirving Lozano ha esternato le sue sensazioni svelando anche alcuni retroscena di mercato: "Cercato da Milan e PSG? Ma il Napoli aveva in panchina Ancelotti e mi ha colpito la bellezza della città. Ho preso casa a Posillipo, vicino a quella di Insigne - le sue parole a 'La Repubblica' - Gol alla Juve? Segno sempre al debutto, mi è capitato dovunque.

E' stata una gratificazione solo personale. Guardo oltre e prometto che darò sempre il massimo: per il Napoli e per migliorarmi. Visitare la città? Il centro, il lungomare: ma ho cinque anni di contratto e tutto il tempo per conoscerla. Tatuaggi? Aspetto l'occasione giusta, se il Napoli vince lo scudetto lo faccio".

L'IDOLO - "Prendo Maradona anche io, pur non avendolo mai visto giocare dal vivo. Ma l’ho studiato alla tv e so che Diego è stato un fenomeno. E' normale che a Napoli lo adorino ancora, proverò a prenderlo come modello".