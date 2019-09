Real Madrid, Mourinho per il dopo Zidane: spunta lo scenario

CALCIOMERCATO REAL MADRID MOURINHO ZIDANE / Il ko per 3-0 con il Psg ha messo seriamente a rischio la posizione di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Il francese è sotto osservazione e la sua seconda esperienza con i 'Blancos', per ora, non sta decisamente andando come la precedente.

Josè, ieri, si è chiamato fuori dalla corsa con le sue dichiarazioni a favore di Zidane. Ma secondo indiscrezioni riportate da 'As', in realtà lo Special One sta osservando con attenzione la situazione. In particolare, in caso il Real lo ricontattasse a metà stagione, sarebbe propenso a dire sì. Uno scenario del genere gli darebbe tempo, si legge sul quotidiano spagnolo che cita una fonte molto vicina al portoghese, per capire i problemi della squadra e porvi rimedio.