LECCE NAPOLI ANCELOTTI MANOLAS / Dopo la grande vittoria con il Liverpool, il Napoli riparte da Lecce per centrare la seconda vittoria consecutiva in campionato e rimanere in scia di Inter e Juventus.

Rotazioni annunciate per il tecnico, con una delle scelte che potrebbe essere determinata da problematiche di carattere fisico.ha infatti riscontrato un piccolo affaticamento muscolare nell'allenamento di ieri e per questo potrebbe esserciin campo dal primo minuto a fare coppia con