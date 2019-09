Milan-Inter, le probabili formazioni: i dubbi di Giampaolo e Conte

MILAN INTER PROBABILI FORMAZIONI GIAMPAOLO CONTE / Stracittadina di Milano importantissima, questa sera, nel programma della quarta giornata di campionato. Milan e Inter si affrontano in un derby che può già dare un primo verdetto, sebbene parziale, sulle rispettive ambizioni. I rossoneri di Giampaolo vengono da due vittorie, seppur non esattamente convincenti, contro Brescia e Verona, una grande prestazione con i cugini può dare la svolta. I nerazzurri di Conte sono in vetta alla classifica da soli e vogliono provare a rimanerci, mantenendo il margine sulle inseguitrici Juventus e Napoli. L'ex Ct è deluso per il brutto pareggio contro lo Slavia Praga in Champions League, fare bene nel derby darebbe convinzione nel lanciarsi verso la lotta per l'altissima classifica.

Formazioni quasi fatte sia per Giampaolo che per Conte.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

L'ex tecnico della Samp lanciasulla fascia destra, in attacco potrebbe esserciad agire conalle spalle di, ma scalpitaper un possibile 4-3-3. In casa nerazzurra, invece,dovrebbe essere recuperato dopo il colpo alla schiena accusato martedì con lo Slavia. Il dubbio è tra Lautarocome partner diin attacco, a centrocampoparte ancora in vantaggio suma l'expotrebbe rimontare nelle ultime ore.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek. All: Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte