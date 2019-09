CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA / Fin qui, poco, pochissimo spazio per Paulo Dybala nella Juventus di Maurizio Sarri. Appena 24 minuti nelle prime quattro gare ufficiali, seppur confermando le sue qualità, per la 'Joya'. Nessun caso secondo il tecnico toscano, che sostiene come non sia ancora al top della condizione ma al tempo stesso pronto per giocare. Ma è indubbio che l'argentino deve iniziare a scalare posizioni nelle gerarchie offensive.

Le gare con, secondo 'Tuttosport', potrebbero dare l'occasione all'attaccante di ritrovare minutaggio, condizione e gol, nell'ambito di un mini turnover obbligato con tante gare ravvicinate che quasi sicuramente gli darà spazio. Ma potrebbe essere l'ultima chiamata per Dybala, che se non riuscisse a convincere Sarri potrebbe rimanere una riserva di lusso. Con tutto quello che ne consegue in termini di mercato. In vista di gennaio, le voci di calciomercato potrebbero tornare a farsi insistenti. La, e forse non solo quella, attende...