Juventus, mal di pancia Meunier: futuro in bilico

JUVENTUS MEUNIER / Situazione da decifrare per Thomas Meunier. In scadenza di contratto a fine stagione con il Paris Saint-Germain, il laterale belga ha da tempo su di sé gli occhi di tanti grandi club che continuano a corteggiarlo.

Tra questi spicca la, ma pure l'che non molla. In campo 90' (con gol) in Champions League contro il Real Madrid, l'ex Club Brugges in questo avvio di stagione ha trovato poco spazio e non parte titolare nelle gerarchie del tecnico Tuchel, per questo secondo il 'Daily Mirror' starebbe crescendo il malumore che potrebbe fargli pensare di lasciare Parigi, anche se pubblicamente il calciatore continua a ribadire di voler convincere Leonardo ad offrirgli il rinnovo.