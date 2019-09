ARIS SALONICCO PANUCCI / Di nuovo in panchina, di nuovo all'estero: dopo l'esperienza da commissario tecnico dell'Albania, Christian Panucci potrebbe ripartire dalla Grecia.

Secondo quanto riferisce 'Sky', è in corso la trattativa tra l'allenatore italiano e la società greca, attualmente settimana in classifica con quattro punti in tre partite. Le parti sarebbero vicine ad un accordo ma per perfezionare l'intesa occorre definire lo staff del tecnico: Panucci vorrebbe con sé tre suoi collaboratori, mentre sarebbe già stata risolta la questione economica. Trattativa al momento in pausa ma superato lo scoglio staff, l'ex allenatore di, potrebbe ripartire alla Grecia e dalla panchina dell'Aris Salonicco.