Milan-Inter, le ultime sulle probabili formazioni: dubbio Paqueta-Rebic, Conte con Lautaro?

MILAN INTER FORMAZIONI / Luci a 'San Siro', è notte di derby. Milan contro Inter, il 171 derby in Serie A: è il big match di questa quarta giornata di campionato. Il primo incrocio tra Giampaolo e Conte, due che di derby se ne intendono non avendone mai persi in carriera. Ultime ore allora per sciogliere i dubbi di formazione sui quali stanno riflettendo entrambi i tecnici.

Da una parte, l'allenatore rossonero studia un 4-3-2-1 con Paqueta e Suso alle spalle di Piatek o l'alternativa con Rebic dal 1' minuti nel tridente del 4-3-3.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-INTER

In difesa, Conti agirà a destra e Ricardo Rodriguez a sinistra, nonostante il recupero di Theo Hernandez. Per i nerazzurri, invece, torna Godin nel terzetto difensivo, Candreva dovrebbe essere recuperato e partire titolare a destra, mentre è ballottaggio Lautaro Martinez-Politano per affiancare Lukaku con Sensi trequartista.

Milan (4-3-2-1): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Biglia, Calhanoglu; Suso, Paqueta; Piatek. All: Giampaolo

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. All: Conte