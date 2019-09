SERIE A CAGLIARI GENOA / Va al Cagliari il primo match della quarta giornata di Serie A: la squadra di Maran si impone 2-1 sul Genoa al termine di una gara che si è accesa nella ripresa ed è diventata incandescente nei minuti finali. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, dove si contano soltanto un paio di conclusioni degne di nota, la ripresa parte subito con l'acceleratore premuto: cross di Ionita, Simeone di testa batte Radu e fa esplodere la Sardegna Arena al 46'.

Il Genoa fa fatica a reagire, si vede togliere un rigore dal Var (fallo di mano difuori area) poi trova il pareggio nel finale: all'83' èa battere. Neanche il tempo di finire i festeggiamenti e il Cagliari torna avanti: cross difa autogol. La squadra diprova a tuffarsi in avanti alla ricerca del nuovo pareggio ma subisce il contropiede diche chiude il match: 3-1 per il Cagliari che vola a sei punti in classifica e sorpassa il Genoa.

CAGLIARI-GENOA 3-1: 46' Simeone (C), 83' Kouame (G), 85' Zapata aut. (C), 87' Joao Pedro (C)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 9; Bologna e Juventus 7; Napoli, Atalanta, Torino, Milan e Cagliari* 6; Milan 5; Roma, Lazio, Genoa* e Verona 4; Sassuolo, Brescia, Spal, Parma, Udinese e Lecce 3; Fiorentina 1; Sampdoria 0

*una partita in più