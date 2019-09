LAZIO INZAGHI GATTUSO / Due sconfitte consecutive hanno minato le sicurezze della Lazio e reso meno stabile la panchina di Simone Inzaghi: dopo il debutto vincente a Marassi contro la Sampdoria, i biancocelesti hanno tirato il freno con il pari nel derby e la doppia sconfitta contro la Spal e in Europa League. Risultati che hanno fatto finire anche Inzaghi sul banco degli imputati: come si legge su 'sportmediaset.it', il rapporto tra l'allenatore e il gruppo, senatori in testa, non è più solido.

Anzi molti dei calciatori con più militanza biancoceleste sembrerebbero non seguire più Inzaghi che ha visto criticate alcune delle sue scelte, su tutte quella di escludere Immobile dalla sfida europea contro il. Una decisione che sarebbe nata dopo la reazione dell'attaccante alla decisione dell'allenatore di non schierarlo in Europa. Una contestazione non plateale che avrebbe poi spinto il tecnico ad escludere Immobile anche dai convocati. Con queste premesse Inzaghi deve tornare a fare risultati subito per non vedere scricchiolare in maniera più pesante la sua posizione: nel caso di cambio, per la Lazio sarebbe pronto Rino