PAGELLE E TABELLINO DI CAGLIARI-GENOA/ Simeone e Pedro regalano a Maran una vittoria casalinga che mancava da quattro partite. Ad Andreazzoli non basta il solito Kouamè per conquistare almeno un punto. Giornata negativa per Zapata e Pellegrini.

CAGLIARI

Olsen 5 – Deciso nelle uscite alte. I suoi disimpegni sono molto precisi. Ha delle responsabilità sul gol di Kouamé, con una posizione tra i pali non proprio perfetta al momento del tiro.

Cacciatore 6 – Presta molta attenzione a Pajac, partecipando attivamente anche alla fase offensiva. Salvato dal Var per un tocco di mano al limite dell'area.

Ceppitelli 6 – Prova a limitare la velocità di Kouamé con buone giocate d’anticipo.

Pisacane 6 – Bene nel gioco aereo, dimostra un buon tempismo nelle chiusure.

Pellegrini 5 – Prestazione poco convincente dell’ex Juventus, che mantiene bene la posizione. Sbaglia nel marcare in occasione del gol di Kouamé.

Nández 6 – Tanta corsa e verticalizzazioni. Insieme a Castro, prova a dare luce al gioco sardo.

Cigarini 6 - Funge da schermo davanti la difesa. Detta bene i tempi di gioco, eludendo spesso il pressing avversario. Dal 55’ Oliva 6 – Attento nel mantenere la posizione e nell’aiutare la difesa in fase di non possesso palla.

Ionita 6,5– Grinta, applicazione tattica e grande copertura in fase di non possesso palla. Da un suo perfetto assist, arriva il gol di Simeone.

Castro 6,5 – E’ colui che riunisce centrocampo e attacco, con veloci verticalizzazioni per le punte. Dal 78’ Rog – s.v.

Pedro 7,5 – Si muove su tutto il fronte d’attacco, per poi attaccare la profondità approfittando degli spazi creati da Simeone. Approfitta dello sbilanciamento offensivo del Genoa, per segnare il gol del 3 a 1.

Simeone 7,5 – Bravo nel protegger palla e far salire la squadra. Bravo nel creare gli spazi per Pedro e compagni. Cinico e preciso nello sfruttare l’assist di Ionita che gli consente di andare in gol al 46’. Dall’81’ Birsa –s.v.

All. Maran 6,5 – Il suo Cagliari vince e convince, non mollando mai e sapendo sfruttare a dovere le pecche del Genoa.

GENOA

Radu 6 – Bene nelle uscite basse, non può far nulla sui gol del Cagliari.

Biraschi 5,5 - Prova a limitare come può Pedro, ma non sempre vi riesce.

Zapata 4,5 – Arranca in qualche occasione nel guidare la difesa, provando a limitare le sortite offensive del Cagliari.

Sfortunato in occasione del secondo gol del Cagliari, propiziato da un suo autogol.

Criscito 5,5 - Sempre molto attento nello scalare sulla diagonale difensiva

Ankersen 5,5 – Corre tanto, partecipando attivamente ad entrambe le fasi di gioco, anche se in fase offensiva non incide quanto ci si sarebbe aspettato. Dal 74’ Lerager 5,5 – Non incide quanto ci si sarebbe aspettato

Schöne 6,5 - Buona prestazione dell’ex Ajax, che funge da collante tra centrocampo e attaccando, andando a velocizzare spesso l’offensiva genoana.

Radovanovic 5,5 - Funge da schermo davanti la difesa, consentendo al Cagliari di attaccare centralmente raramente. Crolla nel secondo tempo.

Pajac 5,5 – Prestazione poco convincente del giovane esterno, che fa ben poco in entrambe le fasi di gioco.

Saponara 5,5 – Spazia su tutto il fronte d’attacco, non dando punti di riferimento e provando ad innescare le due punte. Scompare nel secondo tempo. Dal 74’ Pandev 5,5 – Fa ben poco per rendersi utile e pericoloso.

Kouamé 6,5 - Con la sua velocità e la sua bravura nell'attaccare la profondità, mette in seria difficoltà la difesa avversaria. Con un tiro potentissimo, mette a segno il terzo gol stagionale.

Favilli 4,5 – Serata non positiva per il giovane attaccante, che si dimostra poco incisivo sotto porta. Non riesce mai a tenere palla e a duettare con Kouamé. Dal 76’ Sanabria – s.v.

All. Andreazzoli 5 – Il suo Genoa non è quell0 delle prime due giornate, dimostrando di non avere ancora un’identità di gioco e una fragilità difensiva.

Arbitro: Manganiello 5,5 – Direzione di gara poco convincente dell’arbitro della sezione di Pinerolo che, senza l’ausilio del VAR, avrebbe concesso un rigore inesistente al Genoa.

TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 3-1

Cagliari (4-3-1-2): Olsen, Cacciatore, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Nández, Cigarini (55’ Oliva), Ionita, Castro (78’ Rog), Pedro, Simeone (81’ Birsa). A disposizione: Aresti, Rafael, Klavan, Walukiewicz, Pinna, Lykogiannis, Deiola, Ragatzu, Cerri. All. Maran

Genoa (3-4-1-2): Radu, Biraschi, Zapata, Criscito, Ankersen (74’ Lerager), Schöne, Radovanovic, Pajac, Saponara (74’ Pandev), Kouamé, Favilli (76’ Sanabria). A disposizione: Marchetti, Jandrei, Goldaniga, Ghiglione, Romero, Barreca, El Yamiq, Cassata, Pinamonti. All. Andreazzoli

MARCATORI: 46’ Simeone (C), 83’ Kouamé (G), 84’ Zapata (aut.) (G), 87’ Pedro (C)

ARBITRO: Gianluca Manganiello (Sez. di Pinerolo)

AMMONITI: 38’ Joao Pedro (C), 73’ Saponara (G)

ESPULSI: