JUVENTUS BILANCIO / Si è tenuto oggi il Cda della Juventus che ha approvato il progetto di bilancio per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2019: ricavi pari a € 621,5 milioni con una perdita di € 39,9 milioni. Cifre che stabiliscono una variazione negativa di € 20,7 milioni rispetto alla perdita di € 19,2 milioni dell'esercizio precedente.

"Tale variazione negativa - si legge nel comunicato della società piemontese - deriva principalmente da maggiori costi per il personale tesserato per € 68 milioni, maggiori ammortamenti e svalutazioni sui diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori per € 41,5 milioni, maggiori accantonamenti di fondi per € 14,8 milioni, maggiori imposte per € 3,8 milioni e maggiori oneri finanziari netti per € 3,4 milioni, nonché maggiori altri costi operativi per € 7,2 milioni; tali variazioni negative sono state parzialmente compensate da maggiori ricavi per € 116,8 milioni e altre variazioni nette positive per € 1,2 milioni".

Inoltre "al 30 giugno 2019 l'indebitamento finanziario netto ammonta a € 463,5 milioni ed evidenzia un incremento di € 153,7 milioni rispetto al dato di € 309,8 milioni del 30 giugno 2018 determinato principalmente dai flussi negativi della gestione operativa (€ -3,6 milioni), dagli esborsi legati alle Campagne Trasferimenti (€ -131,1 milioni netti), dagli investimenti in altre immobilizzazioni e partecipazioni (€ -6,7 milioni netti) e dai flussi delle attività finanziarie (€ -12,3 milioni)".

Nello stesso CdA è stato anche approvato il Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/2020 – 2023/202: previsto un aumento di capitale di massimi 300 milioni da effettuare entro settembre 2020 con EXOR N.V. che si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua pertinenza, pari al 63,77%.