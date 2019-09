Juventus e Inter, dall'Inghilterra: il Barcellona ha (ri)messo in vendita Rakitic

JUVENTUS INTER RAKITIC / Uno dei grandi nomi finiti al centro dello scorso mercato estivo è destinato ad infiammare anche le prossime sessioni.

Ivan, centrocampista vicecampione del mondo con la Croazia e di proprietà del, a 31 anni compiuti e nel pieno della rivoluzione a centrocampo attuata dal tecnico Valverde ha perso la titolarità indiscussa nel suo ruolo finendo addirittura tra i possibili partenti.

L'indiscrezione arriva dall'Inghilterra, dove il britannico 'Daily Mail' cita fonti spagnole secondo le quali il Barça avrebbe messo in vendita Rakitic e il difensore Umtiti, con l'obiettivo di racimolare fondi importanti per riequilibrare i conti del club. Su Rakitic, in particolare, da tempo sono segnalate Juventus ed Inter che monitorano la situazione, ma attenzione ad insidie come ManchesterUnited e Arsenal che si sarebbero già mosse raccogliendo informazioni.