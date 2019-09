CALCIOMERCATO MILAN GAICH / Proprio sul gong della finestra di calciomercato estivo il Milan ha potenziato il proprio attacco con l'arrivo di Ante Rebic, ma i rossoneri continuano a monitorare diversi talenti in quella zona di campo. Secondo quanto riferito da 'fichajes.net' la dirigenza meneghina potrebbe puntare forte su una stellina argentina: Adolfo Gaich, attaccante classe 1999.

Il talento delera stato già accostato ai rossoneri negli ultimi giorni di mercato e non è da escludere un ritorno di fiamma per la finestra invernale di trasferimenti. Il bomber albiceleste si è distinto notevolmente con la nazionale argentina con l'under 20, attirando così l'attenzione del grande calcio europeo. Per tutte le news di giornata CLICCA QUI

Una buona mezza stagione in patria potrebbe dunque spingere il Milan a puntare concretamente su di lui per completare una rosa sempre di più a tinte sudamericane dopo l'arrivo di Paquetà lo scorso gennaio e quello di Duarte in estate. Un nome quello di Gaich che conferma il grande interesse di Maldini e Boban per il calcio latino dopo aver monitorato in estate profili come Pizarro, Martinez Quarta e Zaracho.