ATALANTA PORTO YOUNG BOYS / Mentre la squadra era reduce da un pessimo esordio in Champions League, alcuni osservatori volavano in Portogallo. C'erano infatti anche alcuni scout dell'Atalanta sulle tribune dello stadio Do Dragao per la gara di Europa League tra Porto e Young Boys. Lo riferisce 'A Bola', che sottolinea come gli osservatori del club nerazzurro non fossero gli unici presenti allo stadio. Ben 15 società hanno infatti inviato i propri osservatori a visionare la gara, ma l'Atalanta era l'unica italiana presente.

Ma su chi si potrebbero essere posati gli occhi degli osservatori atalantini. In casa Young Boys probabilmente sul giocatore più rappresentativo, l'attaccante ivoriano Roger Assale. Ma attenzione anche a Saidy Janko, esterno difensivo destro svizzero. Più cara invece la bottega del Porto, dove però si potrebbe andare a pescare qualche giovane di prospettiva, come il colombiano Luis Diaz, l'esterno difensivo Wilson Manafà o il giovanissimo centrocampista (classe 2000) Romario Barò.