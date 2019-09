DERBY MILAN INTER GIAMPAOLO CONVOCATI / Domani sera andrà in scena il derby Milan-Inter. Incontro attesissimo da entrambe le parti e che rappresenta il primo vero banco di prova sia per i rossoneri che per i nerazzurri. Dopo l'allenamento di rifinitura a Milanello, Marco Giampaolo ha diramato l'elenco dei 23 convocati per la stracittadina milanese.

Assente lo squalificato Calabria, mentre torna Pepe Reina.

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina.

Difensori: Conti, Duarte, Gabbia, Hernández, Musacchio, Rodríguez, Romagnoli.

Centrocampisti: Bennacer, Biglia, Bonaventura, Çalhanoğlu, Kessié, Krunić, Paquetá.

Attaccanti: Borini, Castillejo, Leão, Piątek, Rebić, Suso.