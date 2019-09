BRASILE LUIZ FUZATO LYANCO / Il tecnico del Brasile Under 23, Andre Jardine, ha annunciato i convocati della Nazionale olimpica per le amichevoli contro Venezuela e Giappone in programma il 10 e 14 ottobre. Tra i giocatori selezionati, ben cinque militano in Italia.

I convocati:

Portieri: Cleiton (Atletico Mineiro), Daniel Fuzato (AS Roma), Ivan (Ponte Preta).

Difensori: Bruno Fuchs (Internacional), Caio Henrique (Fluminense), Emerson (Real Betis), Felipe Jonatan (Santos), Guga (Atletico-Mineiro), Ibanez (Atalanta), Luiz Felipe (Lazio), Lyanco (Torino).

Centrocampisti: Allan (Fluminense), Bruno Guimaraes (Athletico Paranaense), Douglas Luiz (Aston Villa), Mauro Junior (Heracles Almelo), Pedrinho (Corinthians), Wendel (Sporting CP).

Attaccanti: Antony (Sao Paulo), Malcom (Zenit), Matheus Cunha (Lipsia), Paulinho (Bayer Leverkusen), Pedro (Fiorentina), Rodrygo (Real Madrid).