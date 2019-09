CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ RINNOVO / Il futuro di Elseid Hysaj sembra sempre più lontano da Napoli nonostante la permanenza di questa estate. L'esplosione di Di Lorenzo e il ritorno dall'infortunio di Malcuit dovrebbero infatti chiudere definitivamente le porte all'esterno albanese. A parlare del destino dell'ex empolese ci ha pensato il suo procuratore, Mario Giuffredi, intervistato da 'Radio Punto Nuovo': "E' in fase di recupero dopo un leggero infortunio in nazionale. Hysaj è stato per 3 anni il miglior terzino italiano e tra i migliori d'Europa. CLICCA QUI!

RINNOVO - "Bisognerà aspettare i prossimi mesi. Voglio solo che trovi la serenità che gli è mancata, come per Mario Rui. Mi piacerebbe che i tifosi e la stampa lo facessero per Elseid. Ha dato tanto a Napoli in tre anni".