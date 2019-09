INTER OZIL ARSENAL / In casa Arsenal ormai il suo nome sembra più rappresentare un problema che altro. Il rapporto già non brillante tra Mesut Ozil e Unai Emery, sembra essersi incrinato ancora di più. Fino ad ora in stagione il giocatore tedesco ha totalizzato soltanto 71 minuti. Il giocatore ha accusato alcuni guai fisici, non è stato convocato nelle prime tre gare di campionato, ma sembrava aver recuperato a pieno. Ieri però non è stato neppure convocato per la sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte.

Una scelta che ha alimentato dubbi, sottolineando come la permanenza del giocatore a Londra resti un'incognita.

Ozil, in passato spesso accostato all'Inter, potrebbe tornare di moda per i nerazzurri a gennaio. L'interesse del club meneghino non si è mai sopito e il giocatore potrebbe rappresentare un'occasione per gennaio, anche se l'ostacolo maggiore verrebbe rappresentato dall'elevato ingaggio. Intanto, l'ex giocatore dell'Arsenal Paul Mariner scarica l'ex Real Madrid: "Se dovesse arrivare un'offerta per lui, andrebbe venduto subito, altrimenti, se non si dovesse riuscire a vendere, sarà fondamentale reintegrarlo e recuperarlo in rosa".