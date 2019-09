SERIE A CASSANO INTER SCUDETTO / Torna a parlare Antonio Cassano, che al settimanale 'Sette' non le ha di certo mandate a dire, sparando a zero sulla qualità dell'attuale Serie A: "Non mi ci riconosco. Il mio calcio era fatto di grandissima qualità, di gente che sapeva giocare davvero. Oggi in Serie A ci saranno cinque giocatori che all’epoca mia sarebbero potuti entrare in campo. Certo, ero abituato bene.

Al mio fianco o contro avevo Ronaldo, Zidane, Totti, Del Piero, Pirlo, Iniesta, Xavi: difficile trovare un concentrato di campioni così. Ho l’impressione che l’Italia stia inseguendo un calcio di quantità e tattica. Ci vorrebbero più giocatori di qualità come Franck Ribéry. Abbiamo Ronaldo, Higuain, Dzeko, Pianic, Insigne: e poi? Ai miei tempi la settima in classifica era la Fiorentina di Batistuta Edmundo Rui Costa, quando andavi a Bari, Lecce o Cagliari facevi fatica". Sullo scudetto invece: "Lo vince l'La sorpresa sarà la Fiorentina del mio amico Montella: è uno dei pochi che sa far giocare e divertire."