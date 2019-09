CALCIOMERCATO REAL MADRID ZIDANE SANCHEZ / L'ennesima sconfitta stagionale contro il PSG ha minato ancora di più le pochissime certezze di casa Real Madrid, mettendo seriamente in discussione anche la posizione di Zinedine Zidane. Il tecnico delle tre Champions di fila ora rischia davvero il posto e non mancano i candidati alla sua successione.

Tra questi anche l'ex calciatore del Real, Hugo, che ai microfoni di 'Cancha' ha ammesso: "Ho avuto un incontro con Florentino Pérez, mi ha dato un appuntamento, sono andato nel suo ufficio e abbiamo parlato un'ora e mezza. Volevo che sapesse che sono pronto a prendere le redini del Real Madrid quando decide. Mi è piaciuto quello che ha detto, speriamo che il destino ci riunisca di nuovo. Ciò ha aperto la possibilità che in futuro potesse avvenire. Ho detto al presidente che le gambe non mi tremerebbero di fronte agli attuali giocatori". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI