JUVENTUS MUSTAFI ARSENAL / Nelle ultime ore di mercato il suo nome era stato accostato in maniera particolare alla Juventus. E Shkodran Mustafi resta un'ipotesti viva per gennaio per il club bianconero. Complice soprattutto l'infortunio di Giorgio Chiellini, il club piemontese potrebbe decidere di cautelarsi investendo su un altro centrale difensivo.

Mustafi potrebbe essere il nome giusto: il giocatore, visto l'arrivo di, non è certo una prima scelta per Unaie potrebbe quindi cambiare aria.

E ieri, al termine della sfida di Europa League contro l'Eintracht Francoforte, il difensore ex Sampdoria non ha chiuso le porte ad un suo addio: "Mio padre, che cura i miei interessi, ha parlato con la società. L'allenatore mi considera come tutti gli altri componenti della rosa. Io sono un giocatore dell'Arsenal e ho ancora due anni di contratto, ma se qualcosa di nuovo si presenterà sarò pronto a fare le opportune valutazioni. Se dovesse arrivare una proposta da parte di un club tedesco sarei disposto a valutarla con grande attenzione".