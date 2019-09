Brasile, Gabigol convocato: sorride l'Inter

NAZIONALE BRASILE GABIGOL / Gabigol torna in Nazionale. L'attaccante brasiliano di proprietà dell'Inter è stato chiamato dal ct Tite per i prossimi impegni di ottobre dopo le ottime prestazioni con la maglia del Flamengo. Un'ottima notizia anche per i nerazzurri che sperano di vendere il centravanti. Tra i convocati ance gli juventini Sandro e Danilo e il milanista Paqueta.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras) e Santos (Athletico-PR);

Difensori: Daniel Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Renan Lodi (Atlético de Madrid), Thiago Silva (PSG), Marquinhos (PSG), Éder Militão (Real Madrid) e Rodrigo Caio (Flamengo);

Centrocampisti: Casemiro (Real Madrid), Arthur (Barcelona), Fabinho (Liverpool), Matheus Henrique (Grêmio), Philippe Coutinho (Bayern de Munique) e Lucas Paquetá (Milan);

Attaccanti: Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabriel Barbosa (Flamengo), Richarlison (Everton), Neymar (PSG) e Gabriel Jesus (Manchester City).