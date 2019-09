CALCIOMERCATO ROMA SMALLING PREMIER / Arrivato proprio nelle battute conclusive di calciomercato, Chris Smalling è quasi pronto a tornare e non vede l'ora di iniziare a giocare con la Roma. Lo stesso difensore inglese ha parlato in una lunga intervista al 'Telegraph': "Restare al Manchester United sarebbe stata la decisione più facile, ma adoro le sfide. Roma è una di queste. Sono qui per imparare, quando tornerò in Inghilterra avrò qualcosa in più rispetto a tanti altri difensori”.

Smalling ha proseguito su: "Sapevo di essere dietro a lui e a Lindelof. Anche nelle stagioni precedenti ero la terza scelta, ma dopo qualche partita mi ero già preso spazio. Amo le sfide, e quando arriva un nuovo rinforzo nel tuo ruolo devi alzare il tuo livello. Se fossi rimasto avrei accettato tutto ciò, e sono sicuro che avrei giocato un numero di partite adeguato, ma anche la Roma rappresentava una sfida. È l'occasione per imparare a vivere in una cultura diversa".